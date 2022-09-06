Брак розвідувальних дронів може сповільнювати дії російських військ – британська розвідка

Російська військова доктрина останніми роками дедалі більше покладалася на безпілотні літальні апарати для розвідки, проте через санкції її доступ до них обмежений – про це йдеться в коментарі розвідки Великої Британії, який наводить Міністерство оборони країни вранці 6 вересня.

«Протягом останніх років російська доктрина надавала все більшого значення ролі БПЛА, зокрема для виявлення цілей для ударів її артилерії», – заявляє розвідка.

Відомство вказує на те, що дрони вразливі як до безпосереднього збиття, так і до радіоелектронного придушення.

«На тлі бойових втрат ймовірно, що Росії важко підтримувати запаси дронів, виснажені через брак запчастин, спричинений міжнародними санкціями. Обмежений доступ до розвідувальних БПЛА, можливо, погіршує тактичну ситуаційну обізнаність командирів і дедалі більше уповільнює російські операції», – йдеться в коментарі.

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Британське Міноборони також посилається на дані видання Odesa Journal, за якими 5 вересня російські дрони здійснювали 27 вильотів на західний берег Дніпра порівняно з 50-ма на день протягом серпня.

За даними Генштабу, Росія втратила 876 безпілотників оперативно-тактичного рівня від 24 лютого.