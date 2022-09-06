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Втрати Росії на війні проти України перевищили 50 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці вистрибують з кузова автомобіля, щоб зайняти позицію на передовій в Миколаївській області, 8 серпня 2022 року

Втрати російської армії на війні проти України перевищили 50 тисяч військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 вересня.

За даними командування, армія Росії втратила близько 350 людей за попередню добу, відтак загальні втрати від 24 лютого скалли 50 150 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 2 077 танків (+9 за останню добу)
  • 4484 бойових броньованих машин (+25)
  • 1179 артилерійських систем (+22)
  • 296 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 156 засобів протиповітряної оборони
  • 236 літаків
  • 207 гелікоптерів (+1)
  • 876 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)
  • 209 крилатих ракет (+4)
  • 15 кораблів і катерів
  • 3305 автомобілів і автоцистерн (+19)
  • 109 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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