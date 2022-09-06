Втрати Росії на війні проти України перевищили 50 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

Втрати російської армії на війні проти України перевищили 50 тисяч військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 5 вересня.
За даними командування, армія Росії втратила близько 350 людей за попередню добу, відтак загальні втрати від 24 лютого скалли 50 150 військових.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 2 077 танків (+9 за останню добу)
- 4484 бойових броньованих машин (+25)
- 1179 артилерійських систем (+22)
- 296 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 156 засобів протиповітряної оборони
- 236 літаків
- 207 гелікоптерів (+1)
- 876 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)
- 209 крилатих ракет (+4)
- 15 кораблів і катерів
- 3305 автомобілів і автоцистерн (+19)
- 109 одиниць спеціальної техніки (+2)
«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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