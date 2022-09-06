ЗСУ знищили чотири російських склади боєприпасів на Херсонщині – ОТУ «Південь»

Збройні сили України ліквідували чотири російських склади боєприпасів у Херсонській області, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Ліквідовано 4️ склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах», – йдеться в зведенні за добу.

Командування звітує про 18 ударів української авіації по логістиці, командних та опорних пунктах російської армії.

Втрати російської армії у своїй зоні відповідальності ОТУ оцінює у 86 військових, чотири танки, 12 одиниць бронетехніки, чотири гаубиці 152-го калібру «Мста-Б» та «Мста-С», три гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С», станцію зв’язку та протитанковий ракетний комплекс, а також гелікоптер Ка-52.

«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 3370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний», – повідомляє штаб.

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило про знищення і пошкодження бази російської ФСБ і складу бюлетенів для так званого «референдуму» в окупованій частині Запоріжжя.