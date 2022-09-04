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Росія останні дві доби не змінює своє корабельне угруповання в Чорному морі – ОК «Південь»

До цього РФ у Чорному морі на бойовому чергуванні були три російські носії ракет з 20 «Калібрами» на борту


Останні дві доби – від 2 вересня – Росія не змінює своє корабельне угруповання у Чорному морі, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».


«Корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 16 високоточних ракет «Калібр», отже ракетна небезпека не втрачає актуальності», – повідомляє командування.

До цього – до 1 вересня включно – у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували три російські носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Відтоді, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію»

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