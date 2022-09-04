Повітряні сили ЗСУ: за 11 годин Росія атакувала Україну 10 ракетами

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські війська сьогодні атакували Україну десятьма ракетами, дві з них – Х-59 та, імовірно, «Іскандер-К» – знищили.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили, від початку 4 вересня противник обстріляв Україну ракетами різних типів повітряного та наземного базування – керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-31, протикорабельними П-800 «Онікс», крилатими ракетами «Іскандер-К».



Крім того, за повідомленням, російські війська продовжують використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні об’єкти в обласних центрах.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Відтоді, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.