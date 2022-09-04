Через брак високоточної зброї Росія почала частіше використовувати застарілі ракети С-300 – Генштаб ЗСУ

Через брак високоточної зброї війська РФ частіше почали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів є декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування», – повідомляє у фейсбук командування.

За даними штабу, минулої доби російські війська понад 10 ракетних та 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в Україні. Внаслідок цих атак постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.



У Генштабі попереджають, що загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України зберігається.

Українська влада неодноразово заявляла про використання військами РФ ракет систем С-300 по Харківщині та Миколаївщині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.