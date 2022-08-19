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Після останнього російського обстрілу Миколаєва пошкоджені 16 житлових будинків – мер

Руйнування в Миколаєві після чергових російських обстрілів. Ілюстративне фото

Внаслідок останнього російського обстрілу пошкоджені 16 житлових будинків у Центральному районі Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу близько 4:00 ранку пошкоджень зазнали 16 житлових будинків у Центральному районі Миколаєва, з них в одинадцяти будинках частково зруйнований дах. Працівники адміністрації району видали людям плівку та брезент. Повторно матеріали отримали і жителі тих будинків, які вдруге постраждали внаслідок обстрілу університету», – написав він у телеграмі.

Сєнкевич додав, що у Корабельному районі міста три ракети поцілили по території приватного підприємства.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські війська вночі вдарили по Миколаєву вісьмома зенітними ракетами С-300.

«Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено двох цивільних», – йдеться у повідомленні.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Попри численні свідчення й докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об’єкти.

«Смерчем» по жителях Миколаєва. Наслідки російського обстрілу (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Смерчем» по жителях Миколаєва. Наслідки російського обстрілу (фоторепортаж)

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