«Ми дуже хочемо сатисфакції»: бійці про свою мотивацію і звільнення Херсонщини

29 серпня українська армія пішла у контрнаступ у напрямку Херсона. В оперативному командуванні «Південь» заявили , що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ під Херсоном. Знищено всі великіі мости та понтонну переправу, російське угруповання виявилося відрізаним від постачання озброєння та особового складу з Криму. Збройні сили України вважають передчасним оголошувати результати своїх дій на півдні та просять українців також не поширювати інформацію про дії українських військових. Генштаб тимчасово заборонив цивільним журналістам працювати у зоні бойових дій. Ми спробували розібратися, з чим можуть зіткнутися ЗСУ під час визволення Херсонщини? Як може розвиватись контрнаступ ЗСУ? З якими труднощами має українська армія на півдні? І що потрібно, щоб звільнити сам Херсон?

Напередодні контрнаступу, знімальній групі телепроєкту Крим.Реалії вдалось побувати на позиціях бійців 60-ї піхотної бригади. Ці піхотинці стояли на півночі Херсонської області. Саме ці воїни звільняли населений пункт Потьомкіне 26-27 червня. Наступали, як кажуть хлопці «налегке», без застосування бронетехніки.

Для них напевне так і краще, хочуть жити – хай тікають

«Ми заходили тільки з БК, в нас нічого більше не було. Не брали з собою більше нічого, бо ми розуміли, що ми одразу будемо входити в бій. Коли зав’язався бій, позаду нас обійшли два танки з БТРом. Тому було прийнято рішення йти їм на переріз.

Один танк було знищено, БМП було пошкоджено, а екіпаж другого танка, щоб жити вирішив втекти. Для них напевне так і краще, хочуть жити – хай тікають», – розповів журналістам Крим.Реалії «Вас Вас», боєць 60-ї бригади ЗСУ.

«Ми лісосмугою пройшли, зробили марш-кидок, через поле перебігли і зайшли одразу в село. Там були буряти, ми вступили в бій, вони відстрілювалися і ми стріляли, але в результаті ми їх перемогли», – згадав боєць 60-ї бригади ЗСУ з позивним «Alf».

Прохід української піхоти активно прикривала артилерія. Коригування та розвідка велася з повітря. Відсутність бронетехніки бійці пояснюють тактичною хитрістю та географічними особливостями цієї місцевості.

«При даній ситуації, я вважаю, це була б просто жива мішень. При їхній арті, яка працювала, при їхній техніці – це було несумісно. Нам краще було зайти піхотою і розсипатись селом. Така тактика, мені здається, була ідеальною», – розповів «Вас Вас», боєць 60-ї бригади ЗСУ

Яку тактику ЗСУ застосовували для звільнення ще півсотні сіл на Херсонщині – важко сказати. Офіційних даних поки що немає. Але те, що попередньо генштаб атакував обережно – кажуть і експерти, і самі бійці ЗСУ.

Бліцкриг це точно не тактика українських сил оборони

«Бліцкриг це точно не тактика українських сил оборони, адже бліцкриг це шалені втрати. Тим більше, що росіяни на цій ділянці фронту вибудували досить міцну, багатоешеленовану оборону. Тому йти на завідомо відомі втрати особового складу це не раціонально і це не по-українські», – зазначив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Звільнення Херсонщини можливе лише після деокупації правобережної її частини вважають експерти. Адже ці території з'єднані трьома мостами: Антонівським-автомобільним, залізничним біля Херсона та Каховської ГЕС.

Раніше цими дорогами російські військові постачали свої угруповання технікою і боєприпасами. Але після масованих і точних ударів системами HIMARS – мости стали непридатними для цільового використання. Тепер російські військові змушені перевозити і техніку, і людей через поромну переправу.

«Мости пошкоджені, росіяни з точністю, як це робили німці в 1942-му році побудували паромну переправу, якраз вздовж залізничного мосту. Вона майже така ж, як і 80 років тому. Єдине, німці спеціальним паромом перевозили ще й залізничні вагони, а росіяни зараз перевозять лише легковики та вантажівки», – пояснив журналіст херсонського видання «МОСТ» Сергій Нікітенко.

За офіційними даними , на Херсонщині з під окупації звільнено близько півсотні населених пунктів.

Лінія фронту по правому березі Дніпра зараз проходить таким чином: північна частина – близько 55 кілометрів, це від села Осокорівка до села Іванівка; південніше – на 120 кілометрів лінія звивається, як змія повторюючи русло річки Інгулець; біля Снігурівки окуповані території переходять на правий берег Інгульця, огинають Херсон та спускаються до населеного пункту Олександрівка.

Знищення логістичних артерій у цьому напрямку суттєво затягають зашморг на угрупованні

«Насправді, на правому березі Дніпра складаються непогані передумови для дуже зважених контрнаступальних дій. Знищення логістичних артерій у цьому напрямку суттєво затягають зашморг на угрупованні, яке знаходиться на правобережжі Дніпра. Але тим не менш, жодним чином не можна недооцінювати противника», – зазначив Петро Черник, військовий експерт та полковник ЗСУ.

Другим фактором особливої уваги під час наступу на Херсонщині є ландшафт і географічні особливості регіону, кажуть фахівці.

«Південь нашої країни є регіоном, який надто насичений мережею зрошувальних каналів. Ця іригаційна система створює певні складнощі для тих підрозділів, які наступають, адже ця штучна споруда вимагає створення переправ через ці канали. Все це вимагає відповідних ресурсів і найголовніше часу. Тож бої зі звільнення Херсона насправді очікуються досить складними», – акцентує військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

«В нижній течії Інгулець це серйозна річка, особливо в районі Дар’ївки, де знаходиться єдиний великої грузопідйомності міст . Там річка широка і важка для форсування. Вище, в районі, ну скажімо Велико Олександрівки – там Інгулець набагато вужчий і для форсування набато легший», – зазначив журналіст херсонського видання «МОСТ» Сергій Нікітенко.

Також експерти звертають увагу на те, що російські війська збудували досить серйозну лінію оборони. Командир штурмового підрозділу із позивним «Мадяром», що воює на півдні Херсонщини, бачив, як Росія посилила свої оборонні позиції.

Вони мали достатньо часу щоб дуже щільно закопатися

«Вони мали достатньо часу щоб дуже щільно закопатися, закопатися не просто спостережними пунктами, а закопатися технікою і цю техніку ще й накрити бетонними перекриттями. Це мабуть без винятків стосується кожного населеного пункту навколо Херсону.

Того я би не розглядав це, як три лінії оборони, про які вже дуже багато всього сказано. Я б говорив про те, що це як саранча котра заполонила кожну можливу лісосумугу, кожен можливий водний канал, кожне можливе захисне природне рішення – заполонила своїми потужностями», – розповів у коментарі Крим.Реалії командир штурмового підрозділу «Мадяр».

Про бетонні укріплення повідомляли жителі Херсона й журналісту видання «МОСТ».

«Бурят на питання: «Чому він до нас прийшов?», – відповів – «Хороша зарплата»

«Протягом останнього місяця росіяни захопили велику кількість підприємств, які виробляли будівельні матеріали. Нам відомо, що як мінімум з одного підприємства вивезли пісок до північної виправної колонії №90 і там начебто ув'язнені виробляють бетонні конструкції. Тобто вони готуються побудований цілий укріпрайон росіян навколо Берислава та Шилової Балки . Вони з самих перших днів там укріплюються», – зазначив журналіст херсонського видання «МОСТ» Сергій Нікітенко.

Якщо Україна здолає згадані перешкоди, наступний рубіж – це взяття міста Херсон.

«Якщо буде захоплено виїзд, або якщо бійці вийдуть на лінію Берислав і майже зруйнований Антонівський міст то утримувати Херсон росіянам не буде сенсу. Бо він буде відрізаний, це буде як острів, він з двох боків оточений річками. Тобто заблокувати Херсон, якщо мати сили, не так вже й важко, я маю на увазі, якщо ЗСУ вийдуть на згадану лінію», – зазначив журналіст херсонського видання «МОСТ» Сергій Нікітенко.

Бійці, з якими ми познайомилися на Херсонщині, стратегічні рішення командування не обговорюють. Кажуть, що вірять у перемогу, та у звільнення всіх окупованих територій. На відміну від російських солдатів – вони захищають свою батьківщину.

«Бурят на питання: «Чому він до нас прийшов?», – відповів – «Хороша зарплата». Я йому кажу, мовляв ти ж розумієш, що ти людей убиваєш, а він: «А я не бачу, що я вбиваю. Зарплата хороша – то я сюди й прийшов», – пригадав розмову з російським полоненим «Вас Вас», боєць 60-ї бригади ЗСУ

«Кума, йдемо з усіх сил до вас. Може трішки із затримкою, але йдемо»

«Все таки хоча б трохи нашої землі відбиваємо і ми рухаємось вперед, а не рухаємось назад. У мене кума в Херсонській області, в Чаплинці, каже: «Ну коли ти там уже приїдеш? Коли ви нас уже звільните?», – кажу – «Кума, йдемо з усіх сил до вас. Може трішки із затримкою, але йдемо». Ми ж за своє боремось», – «Док», начальник медпункту 98-го батальйону, 60-ї бригади ЗСУ.

Як каже «Мадяр», командир штурмового підрозділу: «Ми дуже хочемо сатисфакції, ми хочемо покарання ворога і це наша головна мета. Бо ми на своїй землі і боремося за нашу правду»