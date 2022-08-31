Від початку тижня Росія втратила 800 своїх військових – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія за останні три доби ‒ після появи повідомлень про контрнаступ ЗСУ на півдні ‒ Росія втратила 800 своїх військових, повідомив у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.
Раніше у Генштабі повідомляли, що станом на 29 серпня Росія втратила близько 47 100 своїх військових.
За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загалом у війні проти України станом на 31 серпня Росія втратила:
- особового складу ‒ 47 900 осіб (+350 за останню добу)
- танків ‒ 1974
- бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18)
- артилерійських систем ‒ 1091(+12)
- РСЗВ – 285(+3)
- засоби ППО – 152(+1)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 204(+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849(+2)
- крилаті ракети – 196
- кораблі /катери – 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3236 (+19)
- спеціальна техніка – 103
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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