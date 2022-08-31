Від початку тижня Росія втратила 800 своїх військових – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія за останні три доби ‒ після появи повідомлень про контрнаступ ЗСУ на півдні ‒ Росія втратила 800 своїх військових, повідомив у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

Раніше у Генштабі повідомляли, що станом на 29 серпня Росія втратила близько 47 100 своїх військових.

За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 31 серпня Росія втратила:

особового складу ‒ 47 900 осіб (+350 за останню добу)

танків ‒ 1974

бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18)

артилерійських систем ‒ 1091(+12)

РСЗВ – 285(+3)

засоби ППО – 152(+1)

літаків – 234

гелікоптерів – 204(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849(+2)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3236 (+19)

спеціальна техніка – 103

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.