На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають «запеклі бої» – Генштаб ЗСУ

На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають «запеклі бої» біля Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області.
«Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої», – йдеться у повідомленні.
На Авдіївському напрямку війська РФ наступальними діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, але традиційно зазнали втрат та відступили, повідомляють у Генштабі.
Російські військові також завдали авіаударів на Слов’янському, Краматорському, Південнобузькому напрямках – неподалік Вірнопілля, Спірного, Івано-Дар’ївки, Андріївки та урочища Плотницьке.
Напередодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Але, як зауважив президент, російське командування мало наказ захопити Донецьку область до кінця серпня, а на Донбасі – «український прапор і українські герої», які стійко тримаються, захищають позиції і хто влучно «мінусують» окупантів».
Читайте також: Ситуація складна, ЗСУ ведуть важкі бої – Костенко про контрнаступ на півдні
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ