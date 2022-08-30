Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту – Зеленський

По всій лінії фронту в Україні тривають активні бої, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 серпня.

«Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно», – сказав він.

Зеленський вказав на те, що російське командування мало наказ захопити Донецьку область до кінця серпня.

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«Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та «зеків»… Я дякую кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно «мінусує» окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси», – додав Зеленський.

Він закликав жителів окупованого Криму триматися подалі від військових об’єктів і повідомляти спеціальним службам України всю доступну їм інформацію про російські війська.

За даними Генерального штабу ЗСУ на вечір 30 серпня, Росія продовжує зосереджуватися на захопленні Донецької області та утриманні захоплених регіонів на півдні та сході України.