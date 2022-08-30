Міністри оборони ЄС підтримали розробку місії з військової допомоги Україні

Міністри оборони країн Європейського Союзу на зустрічі в Празі 30 серпня погодилися розпочати роботу над схемою місії ЄС з військової допомоги Україні на тлі широких дебатів щодо додаткового озброєння та підготовки, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Боррель головує на дводенних переговорах між міністрами оборони та закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС, які тривають у Празі 30 і 31 серпня.

«Багато навчальних ініціатив перебувають у розробці, але потреби величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль», – сказав він після зустрічі міністрів оборони.

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Міністри вивчають роль, яку їхні країни можуть відігравати у навчанні українських новобранців на території ЄС.

«Я можу сказати, що всі країни-члени чітко погоджуються з цим і щодо початку роботи, необхідної для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні», – додав голова дипломатичної служби ЄС.

За його словами, керівники оборонних відомств ЄС також обговорювали шляхи збільшення виробництва зброї, оскільки Захід виснажує власні військові запаси, підтримуючи Україну.

Вочевидь, залишаються деякі розбіжності між країнами, які хочуть більш структурованого підходу до підготовки, як-от Ірландія, і тими, які хочуть зберегти гнучкість у допомозі Києву у протистоянні російському вторгненню, як, наприклад, Люксембург і Австрія.

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна готова допомогти, але будь-яка загальноєвропейська місія «має бути практичною».

Очікується, що пізніше 30 серпня міністри закордонних справ ЄС обговорять суперечливі пропозиції щодо запровадження жорстких візових обмежень для росіян, які хочуть в’їхати до Європейського Союзу.