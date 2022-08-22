ЄС обговорить запуск навчальної програми для українських військових – Боррель

Європейський Союз обговорить запуск великої програми підготовки військових України в сусідніх країнах, заявив 22 серпня верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Виступаючи на пресконференції в місті Сантандер на півночі Іспанії, Боррель сказав, що цей крок буде обговорено наступного тижня на зустрічі міністрів оборони Євросоюзу в Празі.

«Звичайно, це була б масштабна місія», – сказав він.

Читайте також: Швеція повідомила про рішення відправити своїх інструкторів до Британії для навчання військових ЗСУ

Боррель додав, що будь-яка навчальна місія повинна відповідати рівню конфлікту.

«Здається розумним, що війна, яка триває і, здається, триватиме, потребує зусиль не лише в сенсі постачання матеріалів», – додав очільник європейської дипломатії.

Військова техніка та дані розвідки, надані Сполученими Штатами та Західною Європою, допомогли українським військам уповільнити – але не зупинити – просування російських військ на сході України та вздовж узбережжя Чорного моря.