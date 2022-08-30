Росія переміщує частини 3-го армійського корпусу на Запоріжжя та Харківщину – Генштаб

Росія продовжує зосереджуватися на захопленні Донецької області та утриманні захоплених регіонів на півдні та сході України, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«(Армія РФ – ред.) посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей», – повідомляє командування.

На Донеччині російські війська посилюють угруповання на Курахівському напрямку підрозділами зі складу Центрального військового округу. Намагалися наступати в напрямку Шнурків, проте «зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються».

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«Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника», – йдеться в зведенні.

Також не мали успіху спроби загарбників просунутися в напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута. Російські війська намагаються захопити Кодему, тривають бої.

Під прикриттям окупованої Запорізької атомної електростанції російські війська, за даними штабу, активізувала обстріли Нікополя та Олексіївки.

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«Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України», – застерігають у Генеральному штабі.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 29 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 100 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».