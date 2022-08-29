За тиждень війни Росія втратила майже дві тисячі своїх військових ‒ Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 47 100 ‒ 350 за останню добу ‒ своїх військових, повідомив 29 серпня у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 22 серпня, за даними Генштабу, Москва втратила 45 400 своїх військових.

За повідомленням, також у війні проти України Росія втратила:

танків ‒ 1947 (+5 за останню добу)

артилерійських систем ‒ 1060(+10)

бойових броньованих машин ‒ 4269 (+12)

РСЗВ – 279(+5)

засоби ППО – 149(+1)

літаків – 234

гелікоптерів – 203(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 844 (+6)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3188 (+17)

спеціальна техніка – 101(+2).

За останню добу найбільших втрат противник зазнав знову на Донецькому напрямку, додають у Генштабі.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.