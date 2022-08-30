У Зеленського анонсували «евакуаційні маршрути» для жителів Криму на час його деокупації

В Офісі президента анонсують евакуаційні маршрути для мешканців анексованого Криму на час його деокупації. Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття», – написав він у своєму твітері.

28 серпня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що російські командири вивозять свої родини з окупованого Криму до Росії.

Останнім часом у Криму сталася низка вибухів одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

Українська влада офіційно не визнавала причетність до вибухів.