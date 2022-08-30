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Пентагон: Росія намагається збільшити чисельність своїх військ в Україні

У Пентагоні вважають, що спроба Москви залучити значну нову кількість військ «навряд чи буде успішною»

Високопоставлений чиновник оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні.

За його словами, багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку.

Представник оборонного відомства США, який 29 серпня поінформував журналістів на умовах анонімності, сказав, що російські вербувальники часто шукають новобранців у в’язницях.

Президент Росії Володимир Путін 25 серпня підписав указ про збільшення з січня 2023 року чисельності армії країни приблизно на 10% до 1,15 млн військовослужбовців.

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Американський чиновник зазначив, що Росія зазнала значних втрат у військах за шість місяців після вторгнення в Україну.

Чиновник сказав, що Пентагон вважає, що спроба залучити значну нову кількість військ «навряд чи буде успішною, оскільки Росія історично не досягала цільових показників чисельності».

«Росія вже почала намагатися розширити зусилля з вербування», – сказав чиновник. – «Вони зробили це частково шляхом скасування верхньої вікової межі для новобранців, а також шляхом вербування в’язнів».

На початку серпня у Пентагоні повідомляли, що від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 29 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 100 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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