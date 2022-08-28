Британська розвідка пояснила, як указ Путіна щодо чисельності військ може вплинути на війну в Україні

Незрозуміло, як Росія зможе нарощувати свої збройні сили, але навіть нарощені сили навряд чи збільшать її бойову міць в Україні – заявляє Міноборони Британії з посиланням на дані свої розвідки.



Минулого тижня президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил Росії на 137 тисяч військових.



У своєму регулярному звіті британська розвідка заявила, що незрозуміло, чи це буде досягнуто шляхом залучення більшої кількості добровольців чи збільшенням призову.



У будь-якому випадку це, швидше за все, не матиме великого впливу на війну в Україні, враховуючи, що «Росія втратила десятки тисяч військових; дуже мало нових контрактників набирається; і призовники технічно не зобов’язані служити за межами території Росії», повідомляє розвідка у твітері.

Також експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) сумніваються, що Кремлю вдасться сформувати достатні сили для досягнення передбаченої указом чисельності військ в 1 150 000 солдатів.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 28 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 46 7​50 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».