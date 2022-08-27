Через Крим на окупований південь України перекидають російських добровольців – відео

Через Крим на територію окупованих областей півдня України перекидають військовослужбовців російських добровольчих батальйонів. Колону з автомобілів помітили на Керченському мосту, відео до редакції проєкту Радіо Свобода Криму. Реалії надіслали постійні читачі.

У колоні було десять автомобілів, із них сім перевозили особовий склад, а три – автомобільне паливо. На лобовому склі автомобілів були таблички з написом «БАРС».

Абревіатура БАРС розшифровується як «бойовий армійський резерв країни». Про запуск проєкту БАРС у Росії широко заговорили у вересні 2021 року. Хоча указ «Про створення мобілізаційного людського резерву ЗС РФ» російський президент Володимир Путін підписав ще у липні 2015 року.

Проєкт Міноборони Росії позиціонували як військову службу на пів ставки. Чоловікам пропонували укласти контракт, який зобов’язує раз на місяць відвідувати заняття у військовій частині та щорічно їздити на військові збори. При мобілізації «барсівці» повинні самостійно прибути до своєї частини.

Однак мобілізація в Росії досі не оголошена і батальйони БАРС формується фактично з добровольців.

Напередодні очевидці повідомили про рух до Криму ешелону із важкою військовою технікою РФ.