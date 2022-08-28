Росія минулої доби зазнала найбільших втрат на Донецькому напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 46 750 своїх військових, 1942 танка та 1050 артилерійських систем, повідомив у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За повідомленням, також у війні проти України Росія втратила:

бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3 за останню добу)

артилерійських систем – 1045 (+5)

РСЗВ – 274

засоби ППО – 148

літаків – 234

гелікоптерів – 202

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3171 (+6)

спеціальна техніка – 99.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.