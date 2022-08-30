ЗСУ використовують муляжі HIMARS, щоб змушувати Росію витрачати ракети на хибні цілі – The Washington Post

Збройні Сили України використовують муляжі ракетних установок HIMARS із дерева, щоб змушувати їх витрачати ракети на хибні цілі. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних українських та американських високопосадовців.

За даними видання, «українські приманки» неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об’єктив російських безпілотників, які передають їх місцеперебування морським ракетоносцям у Чорному морі.

У матеріалі The Washington Post йдеться, що за кілька тижнів завдяки хибним цілям Росія втратила щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр».

У виданні зауважують, що знищення копій HIMARS може частково пояснити хвалькуваті звіти Росії про нібито масове знищення західної зброї, зокрема цих американських систем.

«Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили», заявив неназваний американський дипломат.

Хибні цілі є однією з тактик, яку ЗСУ використовують для відбиття атаки більшого та оснащеного супротивника, а те, на що Україна пішла, щоб захистити надані Заходом ракетні системи, наголошує на їх важливості на полі бою, вважають у The Washington Post.

17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не втратили жодної ракетної установки HIMARS.

1 серпня Олексій Резніков повідомив, що чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Він не уточнював, скільки всього установок HIMARS зараз має Україна, але станом на 23 липня їх було 12.

Російська сторона час від часу поширює заяви про знищення наданих США установок HIMARS.