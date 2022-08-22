«Розвідували позиції HIMARS». СБУ заявляє про затримання двох корегувальників

Служба безпеки України заявляє про викриття двох корегувальників, які передавали розвіддані про позиції HIMARS на Донеччині.



Як повідомляє пресслужба відомства, їм повідомили про підозру у колабораційний діяльності, суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



За даними слідства, чоловіки розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.



У СБУ повідомляють, що вони також збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, за даними слідства, за їхньою «наводкою» російські війська здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове.



«Одержану розвідінформацію зловмисники передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції днр», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах», – повідомляють у відомстві.

17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не втратили жодної ракетної установки HIMARS.

1 серпня Олексій Резніков повідомив, що чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Він не уточнював, скільки всього установок HIMARS зараз має Україна, але станом на 23 липня їх було 12.

Російська сторона час від часу поширює заяви про знищення наданих США установок HIMARS.