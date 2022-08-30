У ГУР порахували бойовиків приватних компаній, яких Росія залучила до війни проти України

На тимчасово окупованих українських територіях перебуває до 5 тисяч бойовиків приватних компаній, яких Росія залучила до війни проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

«За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ», – пояснюють у ГУР МО.

За словами української розвідки, Росія збільшує кількість найманців із приватних військових компаній, бо «прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач».

«Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора», – зазначають у ГУР МО.

Як додають у відомстві, найбільше Росія залучає найманців із ПВК «Вагнер»/«Ліга».

Редакція не має можливості перевірити цю інформацію незалежно.

25 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення з січня 2023 року чисельності армії країни приблизно на 10% до 1,15 млн військовослужбовців.

29 серпня високопоставлений чиновник оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. За його словами, багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку.

Представник оборонного відомства США, який 29 серпня поінформував журналістів на умовах анонімності, сказав, що російські вербувальники часто шукають новобранців у в’язницях.