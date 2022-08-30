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Новини | Суспільство

У ГУР порахували бойовиків приватних компаній, яких Росія залучила до війни проти України

За словами української розвідки, Росія збільшує кількість найманців із приватних військових компаній, бо «прихована мобілізація зазнає невдач»

На тимчасово окупованих українських територіях перебуває до 5 тисяч бойовиків приватних компаній, яких Росія залучила до війни проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

«За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ», – пояснюють у ГУР МО.

За словами української розвідки, Росія збільшує кількість найманців із приватних військових компаній, бо «прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач».

«Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора», – зазначають у ГУР МО.

Як додають у відомстві, найбільше Росія залучає найманців із ПВК «Вагнер»/«Ліга».

Редакція не має можливості перевірити цю інформацію незалежно.

25 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення з січня 2023 року чисельності армії країни приблизно на 10% до 1,15 млн військовослужбовців.

29 серпня високопоставлений чиновник оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. За його словами, багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку.

Представник оборонного відомства США, який 29 серпня поінформував журналістів на умовах анонімності, сказав, що російські вербувальники часто шукають новобранців у в’язницях.

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