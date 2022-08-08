У Росії створили 40 добровольчих батальйонів для війни в Україні – ЗМІ

У Росії створено понад 40 «іменних» добровольчих батальйонів для участі у війні проти України, повідомило російське видання «Комерсант».

За його даними, формування подібних підрозділів йде в російських регіонах з весни, інформація про них публікується у ЗМІ та соціальних мережах органів влади. Назви батальйонів при цьому вказують на їхню територіальну приналежність, в них в основному входять жителі того регіону, де вони формуються.

Зокрема, відомо про формування таких підрозділів у Санкт-Петербурзі, в Якутії, Примор’ї, в Казані, у Чувашії, Пермському краї, в Амурській області, в Ленінградській області.

Іменні військові підрозділи із місцевих жителів задовго до повномасштабного вторгнення почала формувати Чечня. Вони брали участь у бойових діях із перших днів масштабної війни Росії проти України. Зокрема, це загони ОМОН і ЗОБР «Ахмат», названі на честь першого президента Чечні Ахмата Кадирова. 26 червня голова Чечні Рамзан Кадиров оголосив про формування чотирьох нових батальйонів для участі у війні в Україні – «Північ-Ахмат», «Південь-Ахмат», «Захід-Ахмат» і «Схід-Ахмат».

За даними джерела видання, загони формуються за територіальною ознакою, бо так зручніше працювати із добровольцями. Федеральні чиновники при цьому попросили регіональну владу надати інформаційну та фінансову підтримку, заявив співрозмовник газети.

Формально добровольці підписують із Міністерством оборони Росії договір терміном від кількох місяців і набувають офіційного статусу контрактників. Виплати їм відрізняються від регіону до регіону – від 130 тисяч до 300 тисяч рублів на місяць.

Минулого тижня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у російських регіонах почали відстрочувати виплати добровольцям. На думку експертів ISW, зміна умов виплат може бути пов’язана з тим, що влада Росії побоюється, що добровольці можуть відмовитися від відправки в Україну після отримання грошей. Крім того, регіонам може бракувати коштів, щоб заплатити новобранцям відразу.

Наприкінці минулого тижня понад 40 добровольців із чуваського іменного батальйону «Атал» поскаржилися голові республіки на невиплату обіцяних їм грошей за підписання контракту і добових.

Набір на добровольці перетворився на один із варіантів «прихованої мобілізації». Його проводять не лише військкомати, а й приватні військові компанії, наприклад, «ПВК Вагнера».