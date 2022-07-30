Голова MI6: Росія «виснажується» в Україні

Росія «виснажується» у своєму нападі на Україну, заявив у короткому коментарі в твітері голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур, коментуючи відео британського Міноборони про помилки, скоєні Росією під час підготовки повномасштабної війни та в її ході.

У відео, зокрема, стверджується, що російські війська втратили в Україні «десятки тисяч» людей, а втрати бойової техніки стають все важчими.

«У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і ранять невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну», – йшлося у твіті Міністерства оборони Великої Британії, поширеному 29 липня.

Міноборони Росії з березня перестало повідомляти дані про свої втрати у війні.

У черговому щоденному звіті британської військової розвідки про перебіг бойових дій йдеться про те, що українським військам, ймовірно, вдалося відбити останні спроби наступу під Донецьком.

Напередодні британська розвідка заявила, що Росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни.