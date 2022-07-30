Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Генштаб: Росія за добу втратила 170 військових, 10 танків у війні проти України

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 40 670 осіб, кажуть у командуванні

Російська армія за добу втратила близько 170 своїх військових, найбільше – на Донецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 30 липня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 40 670 осіб.

Крім того, за даними Генштабу, Росія у війні проти України втратила:

  • 1759 танків (10 – за останню добу)
  • 3995 бойових броньованих машин (+8)
  • 906 артилерійських систем (+6)
  • 258 РСЗВ
  • 117 засобів ППО
  • 222 літаки
  • 190 гелікоптерів
  • 733 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 174 крилаті ракети
  • 15 кораблів /катерів
  • 2889 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+19)
  • 78 одиниць спеціальної техніки (+1).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG