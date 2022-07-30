Генштаб: Росія за добу втратила 170 військових, 10 танків у війні проти України

Російська армія за добу втратила близько 170 своїх військових, найбільше – на Донецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 30 липня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 40 670 осіб.

Крім того, за даними Генштабу, Росія у війні проти України втратила:

1759 танків (10 – за останню добу)

3995 бойових броньованих машин (+8)

906 артилерійських систем (+6)

258 РСЗВ

117 засобів ППО

222 літаки

190 гелікоптерів

733 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2889 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+19)

78 одиниць спеціальної техніки (+1).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.