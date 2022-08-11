Російський солдат заявив про тортури через відмову воювати в Україні

Видання The Insider 10 серпня опублікувало розповідь одного з російських солдатів, який заявив, що за відмову продовжувати участь у бойових діях на території України його тримали у підвалі на території Луганської області, регулярно катуючи.

За словами військовослужбовця, ім’я якого не називають, разом із ним були ще десять «відмовників». Усіх їх більше ніж добу тримали зв’язаними, без їжі, води і можливості сходити до туалету, кілька разів били, погрожуючи спочатку переведенням у слідчий ізолятор, а потім фізичними каліцтвами – зокрема, солдатам обіцяли прострілити коліна. У результаті всіх силою та погрозами змусили повернутися на фронт.

За словами військовослужбовця, у допитах «відмовників» брав участь полковник на прізвище Нечипоренко, а били їх люди у балаклавах, один з яких представився військовим «57-ої бригади».

У матеріалі The Insider також сказано, що солдат, який розповів журналістам про тортури, наразі повернувся до Росії з контузією. Він планує офіційно звернутися до Слідчого комітету РФ.

Про те, що російських військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні, незаконно утримують на окупованій території Луганської області, стало відомо наприкінці липня. Повідомлялося, що десятки солдатів перебувають у підвалі під охороною найманців із «ПВК Вагнера», їм погрожують слідчим ізолятором та судом.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну незалежні ЗМІ регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур їхати воювати чи продовжувати брати участь у війні.

За даними журналістів, серед тих, хто самовільно покинув розташування російських військ або відмовився перетинати кордон з Україною – близько 300 військовослужбовців 136-ої мотострілецької бригади, росгвардійці з Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, нацгвардійці з Хакасії, ОМОНівці з кубанської оперативної роти, військовослужбовці та росгвардійці з Бурятії, Краснодарського краю і Ставропілля. Багато з них зазнавали переслідування і тиску з боку влади й начальства. Міністерство оборони Росії не коментувало ці повідомлення.