ГУР повідомляє про «зрив» формування танкового батальйону в Нижньогородській області РФ

У Росії брак охочих підписувати контракти на військову службу позначилися на формуванні нових підрозділів, повідомляє Головне управління розвідки Росії 21 серпня.

«У Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону (триває з початку липня). З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тисяч російських рублів сім’ям «добровольців-контрактників», у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну», – йдеться в заяві.

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За даними ГУР, у Росії працює «нова мобілізаційна система», яка передбачає територіальний принцип мобілізації. Відтак у кожному регіоні формуються підрозділи, які фінансує місцевий бюджет.

«В зону особливої уваги «рекрутерів» потрапляють, в першу чергу, представники «малих народів» та найбідніше населення. Згідно соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший «протестний потенціал» через погіршення соціально-економічної ситуації», – зазначає розвідка.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

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Російські медіа 8 серпня повідомили, що в Росії створено понад 40 «іменних» добровольчих батальйонів для участі у війні проти України.

Наприкінці липня ГУР повідомило, що Москві не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації і створення 16 добровольчих батальйонів, стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному регіоні РФ.