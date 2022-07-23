Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що у селищі Новоозерне на території окупованого Криму розгорнули новий мобілізаційний центр.

«Цифри та мобілізаційні плани є, але я не називатиму їх, щоб ворог не розумів, що ми це знаємо. Є названі мобілізаційні плани, заявки. Є приписаний особовий склад, той самий 943-ий центр мобілізаційного розгортання, який розгорнуть у Новоозерному. Там, де створено запас озброєння. Там є приписний склад. Ми все це знаємо та розуміємо. І тому плани щодо мобілізації та формування частин підрозділів вони існують, вони є реальними», – сказав Скібіцький.

За його словами, особливістю мобілізації в Криму, на відміну від інших окупованих територій, є рекрутування випускників вишів.

«Інструмент, який використовує Російська Федерація для прихованої мобілізації, однаковий на всіх територіях. Якщо говорити про кримський креатив, він дуже простий – це випускники вишів. Випуск триває, відбувається рекрутування, відбувається якийсь примусовий призов», – сказав Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що російська влада Євпаторії закликає місцевих резервістів із запасу Збройних сил РФ до мобілізації за системою БАРС (бойовий армійський резерв спеціальний).

До цього Представництво президента України в АРК закликало кримчан «зробити все можливе», щоб уникнути будь-якої участі у військових формуваннях Росії.

У представництві зазначили, що «призов і мобілізація наших громадян до збройних сил держави-окупанта є грубим порушення норм міжнародного гуманітарного права».

Влада Росії заперечує плани мобілізації у звязку з війною, однак у багатьох регіонах активно вербують добровольців для відправки в Україну.