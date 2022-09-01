Пентагон про контрнаступ ЗСУ: війська РФ «в деяких випадках» відступають

У Міністерстві оборони США повідомили, що російські війська «в деяких випадках» відступають в Україні. Про це під час брифінгу заявив речник відомства Патрік Райдер.



Коментуючи контрнаступ українських військових на півдні, він нагадав про необхідність забезпечення безпеки операцій і попередив, що не буде озвучувати деталі тактичного рівня.



«Те, що я скажу, так це те, що ми знаємо про українські військові операції, які зробили певний рух вперед, і в деяких випадках... в Херсонській області. Нам відомо, що в деяких випадках російські підрозділи відступають. Але знову ж таки, щоб зберегти безпеку операцій і дати українцям час і простір, необхідні для проведення їхніх операцій, я не збираюся вдаватися в такий рівень деталей з трибуни», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо контрнаступу ЗСУ на півдні.



Речник Пентагону додав, що США та союзники «зосереджені на роботі з українцями», аби переконатися, що вони мають те, що «їм потрібно для боротьби з Росією на їхній батьківщині».

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29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».