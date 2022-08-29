«Незавершеною роботою ніхто не вихваляється» – Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ, доки вони тривають, заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону 29 серпня.

«Обговорювати події на фронті вважається трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція. Вона вимагає тиші, і військові завжди вітають саме таке ставлення до своїх дій. Адже саме у тиші найкраще чути, як дихає ворог, як він нервує, і можна реагувати краще. Тому ми закликаємо всіх зберігати спокій, розуміти, що незавершеною роботою ніхто не вихваляється, ми розпочали свою справу і будемо доводити її до кінця», – пояснила вона.

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Речниця зазначала, що військові відзвітують про результати, щойно вони «будуть того варті».

«Ми розуміємо, що позитивних новин дуже хочеться, ми не могли їх втримати, але закликаємо більше не розголошувати, зачекати», – додала Гуменюк.

Вона вказала на те, що сьогодні ж Миколаїв зазнав масованого ракетного удару. Представниця Сил оборони України «Південь» назвала це реакцією Росії на дії української армії на півдні.

Як повідомило оперативне угруповання військ «Каховка» 29 серпня, 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою.