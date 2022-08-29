Слідчий комітет Росії підтвердив вбивство нардепа Ковальова

Слідчий комітет Росії заявив, що розслідує вбивство народного депутата України Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині.

За заявою російського відомства, Ковальов, якого окупаційна влада називає «заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», помер від вогнепального поранення. Як стверджують у Слідчому комітеті, також загинула його співмешканка.

Раніше про вбивство Ковальова повідомив мер Олешків Євген Рищук.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

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Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

При цьому він все ще залишався народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату на основі особистої заяви (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж, якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).