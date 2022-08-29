Мер Олешків заявив, що має підтвердження смерті нардепа Ковальова на Херсонщині

Голова Олешківської об’єднаної територіальної громади Євген Рищук повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що має підтвердження інформації про смерть підозрюваного у державній зраді депутата Верховної Ради Олексія Ковальова. За даними російських медіа, його вбили у власному будинку у Голій Пристані на Херсонщині.

«Вчора ввечері була інформація, що в його будинку у Голій Пристані (Херсонська область – ред.) партизани зарізали його та його співмешканку. Сьогодні зрання мені люди телефонували з Голої Пристані і підтверджують, що він вже неживий. А його співмешканка, за однією інформацією, не вижила, а за іншою, вона в реанімації. Тобто тут немає ще точної інформації. А по ньому вже точно підтверджено», – сказав Рищук.

Він додав, що особисто добре знав Ковальова, оскільки він був конкурентом Рищука на виборах до Верховної Ради 2019 року.

«Я теж йшов по цьому округу на вибори й програв йому. Але вчора я собі сказав, що, мабуть, вибори програв не я, а він. Він зробив свій вибір. Міг би бути патріотом. Він дуже молодий хлопець, в перспективі було дуже багато можливостей. Він хотів вмерти міністром, так і сталося», – зазначив Рищук.

Раніше 29 серпня про смерть Ковальова заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Російська сторона наразі не підтвердила його смерть офіційно, перевірити її незалежно немає можливості.

У червні повідомлялося, що Олексій Ковальов нібито «загинув» у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Цю інформацію тоді поширив 22 червня Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ».

Українські правоохоронці відмовилися коментувати офіційно дані про можливу «загибель» колишнього «слуги народу», але джерело в правоохоронних органах повідомило Радіо Свобода, що «смерть» депутата Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині, попередньо, є «фейком». Пізніше Ковальов у коментарі російським ЗМІ підтвердив замах на себе на окупованій Херсонщині та назвав це «диверсією спецслужб України».

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Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу».

При цьому він все ще залишався народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату на основі особистої заяви (як це було у випадку з Іллею Кивою), або ж, якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок (8 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що ще у квітні генеральна прокурорка порушила кримінальне провадження щодо народного депутата Олексія Ковальова).