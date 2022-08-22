АРМА передало Держкіно «4 канал», який належав нардепу Ковальову

Майно «4 каналу», який належав підозрюваному в державній зраді народному депутату Олексію Ковальову, передали Державному агентству з питань кіно. Про це 22 серпня повідомило саме Держкіно із посиланням на рішення Національного агентства з виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

«Відтепер інформаційний ресурс та майно, вартістю у понад 18,5 мільйонів гривень буде працювати на користь України та посилюватиме вплив української позиції як у вітчизняному інформаційному просторі, так і за кордоном», – заявили в агентстві.

Згідно з повідомленням, АРМА обрало Держкіно як організацію, яка має забезпечити збереження заарештованого майна.

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«Голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук зазначила: «Не треба пояснювати, наскільки важливо зберігати вплив української позиції в інформаційному просторі. І тут усі наявні ресурси мають використовуватися задля реалізації необхідних задач. Телевізійне обладнання – це зброя інформаційної війни», – цитує пресслужба відомства.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, коментуючи це рішення, процедура конфіскації активу та передачі його на потреби держави юридично завершена.

ДБР 18 серпня повідомило, що «4 канал» передали в управління АРМА.

Олексія Ковальова, який виїхав на окуповану Херсонщину, підозрюють у державній зраді, його оголосили в розшук. Суд арештував майно Ковальова в липні. Серед його активів, зокрема, майно компанії «Інтеррадіо», а саме – телеканал «4 канал».

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Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу». При цьому він все ще залишається народним депутатом.