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Новини | Суспільство

ДБР передало до суду ще одну справу про вбивство журналіста Веремія під час Революції гідності

Справу відкрили за статтею про умисне вбивство. Санкції передбачають, зокрема, довічне ув’язнення

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо п’яти людей у зв’язку з убивством журналістом В’ячеславом Веремієм під час Революції гідності. Про це відомство повідомило 19 серпня.

«Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста, який посмертно став Героєм України. Ці ж особи також підозрюються у замахах на вбивство інших протестувальників, нанесенні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів ГУ МВС України в місті Києві», – йдеться в повідомленні.

Крім того, двоє «тітушок» зі складу цієї ж злочинної групи, за даними ДБР, раніше вже були визнані винними і відбувають покарання, ще щодо чотирьох наразі триває судовий розгляд.

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Досудове розслідування здійснювали за відсутності обвинувачених – вони переховуються на території Росії та окупованих регіонів України. За даними слідства, деякі з них беруть участь у війні проти України у складі незаконного збройного угруповання «ДНР».

Справу відкрили за статтею про умисне вбивство. Санкції передбачають, зокрема, довічне ув’язнення.

Журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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