ДБР передало до суду ще одну справу про вбивство журналіста Веремія під час Революції гідності

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо п’яти людей у зв’язку з убивством журналістом В’ячеславом Веремієм під час Революції гідності. Про це відомство повідомило 19 серпня.

«Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста, який посмертно став Героєм України. Ці ж особи також підозрюються у замахах на вбивство інших протестувальників, нанесенні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів ГУ МВС України в місті Києві», – йдеться в повідомленні.

Крім того, двоє «тітушок» зі складу цієї ж злочинної групи, за даними ДБР, раніше вже були визнані винними і відбувають покарання, ще щодо чотирьох наразі триває судовий розгляд.

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Досудове розслідування здійснювали за відсутності обвинувачених – вони переховуються на території Росії та окупованих регіонів України. За даними слідства, деякі з них беруть участь у війні проти України у складі незаконного збройного угруповання «ДНР».

Справу відкрили за статтею про умисне вбивство. Санкції передбачають, зокрема, довічне ув’язнення.

Журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.