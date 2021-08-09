Суд відправив під нічний домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Веремія – адвокати

Шевченківський районний суд Києві змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія Павла Бялая. Про це повідомила «Адвокатська дорадча група».

«Шевченківський суд 9 серпня 2021 року відпустив з-під варти Павла Бялай та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. На засіданні колегія під головуванням судді Оксани Голуб розглядала клопотання прокурора про продовження арешту для Бялая. Однак, суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід», – мовиться у повідомленні.

Павля Бялая звинувачують, серед іншого, в тому, що він, перебуваючи у складі групи так званих «тітушок», вів вогонь на ураження по автівці, в якій перебував Веремій. Після цього автівка зупинилася і відбулося вбивство, свідчать матеріали слідства. Бялай ці звинувачення відкидає.

Журналіста В’ячеслава Веремія газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.