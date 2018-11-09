Крисіна повертають із колонії в київське СІЗО

Засудженого у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану в Києві 2014 року Юрія Крисіна етапують із Торецької колонії на Донеччині, де він відбуває покарання, до київського СІЗО. Таке рішення 9 листопада ухвалив Солом’янський районний суд Києва, повідомила Радіо Свобода речниця суду Яна Квітченко.

«Крисіна вирішили етапувати для участі в розгляді кримінального провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство, із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень – ред.)», – повідомила Квітченко.

Вона додала, що Крисіна етапують, бо його участь у судовому засіданні є обов’язковою. Про те, яких саме подій стосується вказане кримінальне провадження, речниця уточнити не змогла.

За її словами, Крисін перебуватиме в Київському слідчому ізоляторі на час розгляду кримінального провадження в суді.

8 жовтня у Генпрокуратурі повідомили, що Крисіна переводять у Торецьку колонію.

Крисін є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Зокрема, його звинувачують у координації нападів на активістів Євромайдану в 2014 році, під час одного з яких нападники (за версією слідства) вбили журналіста В’ячеслава Веремія як свідка їхнього злочину.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив Крисіна в цій справі до п’яти років позбавлення волі.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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