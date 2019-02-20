Винні у побитті сотень журналістів у часи Євромайдану лишаються непокараними – НСЖУ

Справи щодо нападів на журналістів у часи Євромайдану лишаються непокараними, повідомила Національна спілка журналістів України. У НСЖУ зазначили, що в період із листопада 2013 по лютий 2014 року стався 271 інцидент побиття журналістів, проте і на п’яту річницю практично відсутні прецеденти покарання за жорстокі побиття журналістів.

«Показові справи, які брали під особистий контроль найвищі чини правоохоронних органів та представники влади, так і лишилися в більшості випадків нерозкритими. Ті ж справи, які таки дійшли до суду, тягнуться роками, періодично закриваються і після апеляції знову поновлюються, – проте результату так само немає: винних не покарано, а журналісти зневірені», – сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У часи Євромайдану в Києві загинув журналіст В’ячеслав Веремій. У справі про його вбивство Шевченківський районний суд Києва 22 грудня 2017 року визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив Крисіна в цій справі до п’яти років позбавлення волі.