«4 канал», який належав підозрюваному в держзраді нардепу Ковальову, передали АРМА – ДБР

Правоохоронці встановили і ініціювали передачу Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно майно народного депутата Олексія Ковальова. Про це повідомило Державне бюро розслідувань 18 серпня.

«Загальна вартість власності становить понад 18,5 мільйонів гривень. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА», – йдеться в повідомленні.

ДБР нагадує, що суд арештував майно Ковальова в липні. Серед його активів, зокрема, майно компанії «Інтеррадіо», а саме – телеканал «4 канал».

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Офіс генерального прокурора також повідомив про арешт медійних активів народного депутата, не називаючи його імені, і зазначив, що зараз триває робота з виявлення іншого майна підозрюваного.

Олексій Ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» і був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.

Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».

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Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) Ковальов заявив, що зробив це через виборців і власний бізнес, а також наголосив, «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу».

Пізніше Ковальова виключили із парламентської фракції «Слуга народу». При цьому він все ще залишається народним депутатом.