Росія створила мережу таємних агентів в Україні до повномасштабного вторгнення – Reuters

Росія задовго до масштабної війни створила мережу таємних агентів в Україні, йдеться у розслідуванні інформаційного агентства Reuters.

Коли перші російські військові 24 лютого дісталися Чорнобильської атомної електростанції, вони зіткнулися з українськими підрозділами, яким було доручено захищати об’єкт. Менш як за дві години 169 військових Національної гвардії України без бою склали зброю. Цей успіх Росії у Чорнобилі був не випадковістю, а частиною давньої операції Кремля щодо впровадження таємних агентів, стверджують розслідувачі з посиланням на п’ять джерел.

«Фахівці з планування військових дій з оточення президента Володимира Путіна вважали, що за допомогою цих агентів Росії будуть потрібні лише невеликі військові сили і кілька днів, щоб змусити адміністрацію президента України Володимира Зеленського піти, тікати чи капітулювати», – пише агентство.

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Журналісти провели інтерв’ю з десятками посадовців у Росії та Україні, а також вивчили українські судові документи та заяви, пов’язані з розслідуванням поведінки людей, які працювали на Чорнобильській АЕС. Ці дані, як повідомляється, дозволили їм встановити, що інфільтрація була набагато глибшою, ніж це визнавалося публічно.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов в інтерв’ю розповів, що на момент масштабного вторгнення Росія мала своїх агентів в українських органах оборони, безпеки та правоохоронних органах.

Агентство з посиланням на джерело, яке нібито було безпосередньо знайоме з планами Кремля, пише, що російські агенти були направлені до Чорнобиля ще 2021 року, щоб підкупити чиновників та підготувати ґрунт для безкровного захоплення. Reuters не змогли незалежно перевірити деталі цього твердження.

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«Попри те, що Росія захопила Чорнобиль, її план щодо захоплення влади в Києві провалився. За словами численних джерел у Росії та Україні, у багатьох випадках впроваджені Москвою «сплячі агенти» не впоралися зі своїм завданням. Секретар Ради безпеки України Данілов сказав, що агенти та їхні куратори вважали Україну слабкою, що було «повною помилкою», – йдеться в матеріалі.

За даними агентства, люди, на яких Кремль розраховував як на своїх довірених осіб в Україні, переоцінювали свій вплив у роки, що передували вторгненню. У своєму плануванні Кремль, як сказав журналістам один зі співрозмовників, близький до керівництва незаконних угруповань, підтримуваних Москвою, покладався на «клоунів – вони знають небагато, але завжди говорять те, що хоче почути керівництво, бо інакше їм не заплатять».

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Однак в одному, як пише Reuters, російській розвідці вдалося досягти успіху: вона посіяла недовіру всередині України та оголила недоліки Служби безпеки України, якій доручено відстежувати зрадників та колаборантів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.