«Поширюють фейки та маніпуляції». У СБУ назвали 100 телеграм-каналів, які координує Кремль



У Службі безпеки України заявляють, що Росія намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство – на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль. Про це йдеться у спільній заяві СБУ, РНБО, МВС, Міноборони, Мінкультури та інших українських відомств.



«Причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і СБУ в рамках відповідних кримінальних проваджень. Так, мова йде про Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється», – йдеться у заяві спецслужби.



СБУ закликає українців не користуватися цими каналами і в жодному разі не довіряти їм, оскільки «такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України».

Перевірити це твердження з інших джерел неможливо.

У квітні у Держспецзвʼязку попереджали про зростання кількості інформаційно-психологічних операцій проти українців в соцмережах та месенджерах. За даними відомства, « у зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись».

