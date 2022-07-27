СБУ: правоохоронці затримали керівника охорони депутата Деркача

Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ, затриманого підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, у нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.



«Фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами», – йдеться у повідомленні.



У СБУ не уточнюють ані прізвища затриманого, ані народного депутата, з яким той працював. Проте можна припустити, що йдеться про керівника особистої охорони Андрія Деркача.

Служба безпеки України у червні заявила про викриття агентурної мережі ГРУ Росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Андрій Деркач є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років.

За даними руху «Чесно», з 24 лютого по 1 червня 2022 року депутат Андрій Деркач пропустив всі засідання Ради під час війни, щодо яких є дані.

До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​