Тупицького заочно взяли під варту – «Схеми»

Подільський районий суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора й ухвалив рішення про заочне взяття під варту ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького, відомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Раніше журналісти розповіли про те, що Тупицький після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому цього року разом із родиною переїхав на захід України, а згодом виїхав до Відня (Австрія).

В Україні Тупицького обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя – зокрема, у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупі свідка з метою відмови від дачі показань.

Своє рішення Подільський районий суд Києва ухвалив 29 липня. Офіс генпрокурора має намір розпочати процес екстрадиції.

«Схеми» звернулися до Олександра Тупицького з проханням про коментар.

Він повідомив, що його адвокати на засіданні заявили відвід судді – через те, що, на думку Тупицького, на неї «відбувається вплив».

«Також підставою відводу було те, що суддя ухвалила рішення про оголошення мене в розшук, де в ухвалі вбачаються ознаки службового підроблення вказаного документа, і я звернувся з заявою про реєстрацію злочину у відношенні судді за ст. 366 КК України. До цього часу рішення про реєстрацію не ухвалено органами ДБР», – зазначив він.

І додав: «Достовірно знаючи про місце мого перебування, де я перебуваю тимчасово і не переховуюся, суддя не тільки не викликає мене в судові засідання, але й не повідомляє взагалі про рух справи. А найголовніше, що суддя взагалі проігнорувала порядок розгляду відводу та на свій розсуд, зовсім не мотивуючи, вирішила не передавати його на розподіл, як вимагає КПК України. Звісно буде апеляційне оскарження».

15 травня у попереднього голови КСУ Олександра Тупицького завершився термін повноважень на посаді судді Конституційного суду. 27 травня його оголосили в міжнародний розшук. Згодом він вперше прокоментував це «Схемам», заявивши, що рішення суду про його розшук є «незаконним», а сама справа проти нього – це «зведення рахунків».

До цього «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчив, що він як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу і знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, за даними журналістів, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.