Завершився строк повноважень Тупицького на посаді судді Конституційного суду – Совгиря

У судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень – про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря 15 травня.

Вона вказала на те, що тодішній президент України Віктор Янукович призначив Тупицького своїм указом від 14 травня 2013 року. Тупицький почав роботу на новій посаді з 15 травня, тобто рівно дев’ять років тому. Саме такий термін передбачає закон для повноважень судді КСУ.

Совгиря нагадала, що президент Володимир Зеленський торік скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Той оскаржив цей крок.

За словами парламентарки, з огляду за збіг повноважень Тупицького, один із новопризначених суддів повинен скласти присягу незалежно від того, чим завершиться суперечка щодо законності рішення Зеленського.

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«Отже, очікуємо вже незабаром складання присяги одним із новопризначених суддів Конституційного Суду», – підсумувала вона.

Наприкінці березня «Схеми» повідомляли, що Олександр Тупицький після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому цього року разом із родиною переїхав на захід України. За даними Державного бюро розслідувань станом на квітень, він перебуває за кордоном. Пресслужба КСУ наразі не коментувала завершення терміну його повноважень.

27 березня 2021 року Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення.

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У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до «остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України».

27 березня 2021 року Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення.

Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».