Відсторонений голова КСУ Тупицький втік з України у Відень попри призовний вік – «Схеми»

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні. При цьому, кордон він перетнув неофіційно. Нині Тупицький перебуває у Відні, про що свідчать фото, які є у розпорядженні журналістів «Схем».

Відповідно до даних джерел «Схем» серед прикордонників, у їхній базі даних відсутня відмітка про виїзд Тупицького з України.

Олександр Тупицький 22 лютого 2022 року прилетів з Туреччини в Україну – і з того часу офіційно не перетинав кордон.

За інформацією «Схем», після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну Тупицький разом з родиною переїхав на захід України, зокрема, у місто Стрий Львівської області.

Вже у розпал війни Росії проти України, відповідно до даних від прикордонників, 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

При цьому сам відсторонений голова КСУ офіційно кордон не перетинав. Втім, за даними «Схем», він також виїхав з України. І нині, як свідчать фотографії, які опинились у розпорядженні журналістів – суддя перебуває у Відні.

Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

«Схеми» зв’язались з Олександром Тупицьким телефоном, але він кинув слухавку.

У грудні 2021 уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького. Підставою для запровадження санкцій названі «значні корупційні діяння, які включають отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі». Також під санкціями опинилася дружина судді Ольга Тупицька.

28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). У травні 2021 обвинувальний акт направили до суду.

До цього «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

27 березня 2021-го року Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».