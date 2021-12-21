Окружний суд відхилив претензії Тупицького до НАЗК

Окружний адміністративний суд Києва визнав необґрунтованими вимоги судді Конституційного суду Олександра Тупицького щодо перевірки його декларації Національним агентством із питань запобігання корупції. Про це ОАСК заявив 21 грудня.

За повідомленням, Тупицький просив суд визнати протиправною повну перевірку його декларації за 2020 рік з боку НАЗК. Також він вимагав «утриматись від проведення відповідної перевірки до визначення НАЗК за погодженням зі зборами суддів КСУ порядку здійснення такої перевірки». Справа розглядалася в загальному порядку.

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«На думку суду, позивачем не надано обґрунтованих підстав, що могли б поставити під сумнів початок проведення повної перевірки його декларації. Зокрема, відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції», Порядок здійснення повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді КСУ визначається НАЗК за погодженням відповідно Вищої ради правосуддя або зборів суддів КСУ», – йдеться в повідомленні ОАСК.

При цьому, додають у суді, якщо збори суддів Конституційного суу не затверджували такого порядку, НАЗК здійснює перевірку за загальною процедурою.

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Відтак суд відмовив Тупицькому в задоволенні вимог.

У травні цього року Голосіївський районний суд Києва закрив провадження щодо притягнення до адміністративної відповідальності судді Конституційного суду України Олександра Тупицького. Провадження було відкрите за адміністративним протоколом НАЗК.