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Новини | Суспільство

КСУ заявляє про обрання судді Головатого до Бюро Венеційської комісії

Сергій Головатий став суддею Конституційного суду в березні 2018 року

Венеційська комісія обрала заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого членом свого Бюро, повідомляє пресслужба КСУ 11 грудня.

Таке рішення щодо складу свого головного керівного органу комісія ухвалила на 129-му пленарному засіданні.

«Сьогодні, 11 грудня, на 129-му пленарному засіданні Венеційської Комісії заступника Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано членом Бюро Комісії, яке є її головним керівним органом. За Статутом Венеційської Комісії до складу Бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени Комісії», – заявляють у КСУ.

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Відтак наразі Венеційську комісію очолює представник Франції, три віцепрезиденти від Ісландії, Мальти і Німеччини. Сергій Головатий увійшов до Бюро комісії разом із представниками Болгарії, Сполучених Штатів та Швейцарії.

Сергій Головатий став суддею КСУ в березні 2018 року. З 17 вересня 2019-го він є заступником голови суду.

До Венеціанської комісії загалом входять представники 62 держав: 47 членів Ради Європи та 15 країн з-поза неї.

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