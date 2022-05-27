Тупицького оголосили в міжнародний розшук – Офіс генпрокурора

Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького оголосили у міжнародний розшук через систематичне ухиляння від суду. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Зокрема, у тому, що він:

у жовтні 2018 року, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого, здійснював підкуп свідка, щоб він відмовився від показань або дав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»;

упродовж 2018 – 2019 років неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

У Офісі генпрокурора також додають, що 17 березня 2022 року Тупицький, «не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю», перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску «Косино» у Закарпатській області та наразі перебуває на території Австрії. Як зауважують в ОГП, ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. 19 травня на спеціальному засіданні Конституційного суду України склала присягу нова суддя КСУ Оксана Грищук.

Наприкінці травня у Офісі президента заявили, що «необхідність існування»​ Конституційного суду потрібно переосмислити.