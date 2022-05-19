У КСУ склала присягу нова суддя

На спеціальному засіданні Конституційного суду України 19 травня склала присягу суддя КСУ Оксана Грищук, повідомила пресслужба суду.

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка була призначена на посаду судді КСУ указом президента від 26 листопада 2021 року.

У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук і Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до «остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України».

15 травня про те, що в судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень, повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Вона вказала на те, що тодішній президент України Віктор Янукович призначив Тупицького своїм указом від 14 травня 2013 року.