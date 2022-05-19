Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У КСУ склала присягу нова суддя

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

На спеціальному засіданні Конституційного суду України 19 травня склала присягу суддя КСУ Оксана Грищук, повідомила пресслужба суду.

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка була призначена на посаду судді КСУ указом президента від 26 листопада 2021 року.

У листопаді 2021 року Зеленський призначив Оксану Грищук і Олександра Петришина суддями Конституційного суду. Але КСУ відтермінував приведення їх до присяги до «остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України».

15 травня про те, що в судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень, повідомила народна депутатка від «Слуги народу», представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Вона вказала на те, що тодішній президент України Віктор Янукович призначив Тупицького своїм указом від 14 травня 2013 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG