Оголошений в розшук Тупицький вперше прокоментував обвинувачення проти нього – «Схеми»

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який під час широкомасштабного військового вторгнення російських військ в Україну виїхав за кордон та перебуває у Відні, відреагував на оголошення його судом Києва у міжнародний розшук та прокоментував справу, яку проти нього розслідують в Україні.

У коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) він заявив, що вважає рішення суду про розшук «незаконним», а саму справу проти нього – «зведенням рахунків», не називаючи імен. Водночас він підтвердив, що на записах, які оприлюднили «Схеми» та які наразі лежать в основі кримінального провадження, – його голос.

В Україні Тупицького обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя (зокрема, у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту, підкупі свідка з метою відмови від дачі показань). Обвинувальний акт у цій справі направили до суду у травні 2021 року.

27 травня за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Подільський районний суд міста Києва оголосив Тупицького в міжнародний розшук – через «систематичне ухиляння від суду».

У коментарі журналістам колишній голова Конституційного суду заявив: «Я вважаю, що рішення є незаконним. По-перше, справа розглянута у відсутності захисників, які в цей час знаходились у Вінниці в іншому судовому процесі, про що суд завчасно був попереджений. По-друге, суду було надане моє місце перебування. Розшукують людину, коли невідоме його місце перебування».



Олександр Тупицький підтвердив, що зараз перебуває у Відні – столиці Австрії, за його словами, він «офіційно зареєстрований державними органами». Причини неявки до суду, каже Тупицький, «тимчасові».



«В мене є певний медичний документ моєї дружини – в мене на сьогоднішній день троє неповнолітніх дітей, один з них тільки народився – син. І нічого страшного не було б, якби суд пішов шляхом слухання справи по відеоконференції. Є лист голови Верховного суду, який допускає в такій ситуації проводити такі процеси. Тим самим я хочу сказати, що я ніяким чином не переховуюсь від правосуддя, зацікавлений у розгляді цієї справи», – заявив Тупицький.

Він не виключає, що розгляне можливість оскарження рішення суду. На думку Тупицького, зараз йде «великий тиск на суддю», який ухвалив рішення про його розшук.

До цього «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчив, що він як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

«Вважали б ви за потрібне разом із ним чи кожен окремо дати мені яку-небудь копійку за участь у цих справах – напевно, я б не відмовився. Чому я маю відмовлятися, якщо я всередині колись стояв цього питання?» – заявляв на записах Олександр Тупицький, йшлося у розслідуванні.



«Схеми» пересвідчилися з декількох різних інформованих джерел серед правоохоронців, що саме в такому вигляді – без склейок та монтажу – запис розмови за участі Тупицького був здобутий в 2018 році в межах кримінальної справи.



Нині у коментарі «Схемам» ексголова КСУ підтвердив, що на записах його голос.

«Чи мій голос? Мій голос. Але я думаю, що потрібно проводити експертизу і дивитися, чи немає там всіх цих накладок, як роблять. Тому що цей запис йшов десь, певно, півтори години, а може, і більше. Я відходив в певну кімнату, заходив, – підкреслив Тупицький. – Я ж його перечитав, цей запис. Дійсно, може, й можна говорити про якусь мораль у цьому. Але ж ви зрозумійте – це приватна бесіда була, це не публічний мій виступ».



Ексголова КСУ додав: «Хтось спеціально зводить зі мною рахунки особисті якісь. В цьому вся загвоздка. А що конкретно, навіть якщо взяти цю справу, якби її хтось почитав, обвинувальний акт – що я там зробив?»



На уточнення журналістів щодо «зведення рахунків» колишній суддя не захотів називати жодних імен: «Я хотів би про це все говорити, щоб не перекручувати, у свій час у своєму судовому засіданні».



У Офісі генпрокурора також повідомили, що перебування Тупицького на території Австрії є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Про те, що він після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну в лютому цього року разом із родиною переїхав на захід України, зокрема, у місто Стрий Львівської області, а згодом виїхав з України до Відня, наприкінці березня повідомили «Схеми».

15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень.